Американская компания скрыла массовые увольнения ради денег государства

Одна из крупнейших американских авиакомпаний American Airlines испытывает серьезный кризис на фоне пандемии коронавируса. Ради денег от государства руководство вынуждает десятки тысяч сотрудников уволиться. Об этом пишет CNBC.

Компании запрещено сокращать персонал или размер зарплат до сентября в рамках соглашения о получении финансовой помощи от властей. Однако American Airlines призвала 25 тысяч сотрудников взять неоплачиваемый отпуск, который может длиться до двух лет, или досрочно выйти на пенсию. Компания скрывает, что фактически массово заставляет работников уйти из American Airlines.

Материалы по теме На мели В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов «Мы находимся в группе максимального риска» Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе

В простой могут отправиться почти 10 тысяч бортпроводников, 2,5 тысячи пилотов и 3,2 тысяч специалистов технического обслуживания. Доход American Airlines в июне снизился более чем на 80 процентов по сравнению с прошлым годом, поэтому копания вынуждена прибегать к таким мерам.

В июне самая крупная авиакомпания Европы — Lufthansa — решила сократить около 26 тысяч человек. Проблемы у немецкой компании, как и у всей мировой авиаотрасли, начались на фоне приостановки авиасообщения из-за пандемии коронавируса.