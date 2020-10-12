Глава одной из крупнейших авиакомпаний мира ушел в отставку

Алекс Крус, глава одной из крупнейших авиакомпаний мира, British Airways, ушел в отставку в разгар крупнейшего в истории отрасли кризиса, вызванного сокращением полетов из-за пандемии коронавируса, пишет CNBC.

В ближайшее время Крус продолжит работать в компании — на должности неисполнительного директора. Карьеру в British Airways он начал в 2016 году, придя из испанской авиакомпании Vueling, в которую попал после ее объединения с лоукостером Clickair. Последний был основан Крусом в 2006-м.

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Новым главой British Airways станет гендиректор ирландской Aer Lingus Шон Дойл. Возглавляемая им авиакомпания входит в состав холдинга International Airlines Group (IAG), владеющего также British Airways, испанскими Iberia, Vueling, Level и грузовым перевозчиком IAG Cargo.

Одним из последних действий Круса во главе British Airways стало заключение коллективного соглашения с профсоюзом сотрудников о массовом сокращении штата. Такой шаг, по словам топ-менеджера, позволит компании продолжить деятельность в условиях сильнейшего кризиса.

С начала года количество пассажирских перелетов на внутренних рейсах по всему миру снизилось на 57,5 процента, на международных — на 91,9 процента. 40 авиакомпаний запустили процедуру банкротства из-за невозможности расплатиться по обязательствам.