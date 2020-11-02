Названы главные покупатели недвижимости в «Москва-Сити»

Главными покупателями недвижимости в столичном деловом центре «Москва-Сити» без учета москвичей и жителей Подмосковья стали петербуржцы (12,2 процента запросов), новосибирцы (3,9 процента) и нижегородцы (3,4 процента). Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Всего за сентябрь-октябрь 2020 года недвижимостью в Москва-Сити интересовались жители 175 российских городов, за исключением Московского региона. Среди них были клиенты из Екатеринбурга (3,2 процента), Краснодара (2,5 процента), Воронежа (2,5 процента) и Казани (2 процента). Также эксперты назвали жителей Саратова (1,9 процента), Красноярска (1,7 процента) и Ростова-на-Дону (1,7 процента).

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Периодом ранее, в апреле-мае текущего года, в компании отмечали высокий спрос на лоты в «Москва-Сити» среди россиян из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Краснодара, Новосибирска, Тюмени, Ставрополя и Уфы.

По мнению представителей компании, такой стабильный интерес к деловому центру сохраняется благодаря убежденности клиентов в том, что «уникальная недвижимость является отличным инструментом для сохранения средств».

В третьем квартале этого года в «Москва-Сити» продали на 57 процентов больше апартаментов, чем в предыдущие три месяца. Всего с начала года неизвестные скупили в небоскребах квартиры на общую сумму 9,3 миллиарда рублей.

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