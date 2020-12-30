Названы города с самыми интересующимися недвижимостью в «Москва-Сити» жителями

Специалисты компании Skolkovo Realty провели исследование, в рамках которого назвали города, жители которых в декабре 2020 года больше всех интересовались покупкой недвижимости в столичном деловом центре «Москва-Сити». Так, лидером рейтинга стал Санкт-Петербург с показателем в 9,3 процента. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Аналитики отметили, что в этом месяце о покупке объектов на Пресненской набережной задумывались жители 350 российских городов без учета Москвы и Московской области. Кроме северной столицы в ТОП-3 списка вошли Нижний Новгород с долей запросов, равной 4,3 процента, и Новосибирск — 3,4 процента. В числе интересующихся объектами оказались жители Омска, Екатеринбурга, Краснодара, Казани, Саратова, Воронежа и Самары.

Эксперты также проанализировали основные факторы, которые влияют на приобретение недвижимости в деловом центре среди покупателей из регионов. Согласно результатам исследования, потенциальные владельцы обращают внимание на стоимость объекта и башню, в которой он находится. Наибольшей популярностью пользуется Башня «Федерация».

Ранее в декабре аналитики Skolkovo Realty подсчитали стоимость недвижимости в «Москва-Сити». По данным экспертов, минимальная сумма, которую тогда пришлось бы отдать за квадратный метр — 400 тысяч рублей, а максимальная — 1,8 миллиона рублей. Что касается стоимости самих лотов, то самым дорогим из них стал трехэтажный пентхаус в 2,2 тысячи «квадратов» стоимостью 2,6 миллиарда рублей.

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