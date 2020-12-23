Подсчитана стоимость жилья в российских небоскребах

Российским небоскребом с самой высокой стоимостью недвижимости стала башня «Федерация» в столичном деловом центре «Москва-Сити». Здесь продают гигантский трехэтажный пентхаус площадью почти 2,2 тысячи «квадратов». За объект со стеклянным 12-метровым куполом над гостиной просят 2,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в материале сервиса ЦИАН, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Материалы по теме Голова кругом Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова? Лавочка закрывается В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?

Такой лот расположен на 95-97 этажах и обладает максимальным показателем высотности в Европе. Второе место занимает высотка в подмосковном Красногорске — 44-этажный ЖК Art. Здесь можно найти сразу два высотных пентхауса. Один из них — четырехкомнатный лот площадью 131 квадратный метр, другой — трехкомнатный площадью 74 «квадрата». Они обойдутся новому собственнику в 16 и 13,6 миллиона рублей соответственно.

Тройку лидеров замыкает башня «Исеть» в деловом квартале «Екатеринбург-Сити» — здесь есть четырехкомнатный объект на 41 этаже почти за 60 миллионов рублей. Площадь апартамента равняется 228,1 квадратного метра. По подсчетам специалистов, на Урале нет предложения жилья с большей высотностью.

Самым доступным объектом оказалась студия на 31 этаже самарского ЖК «Космолет» — 1,33 миллиона рублей без отделки. Ожидается, что квартира площадью 22,1 квадратного метра будет сдана в конце 2022 года.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru