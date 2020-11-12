Высотка «Газпрома» стала небоскребом года

Высотка «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, где находится штаб-квартира «Газпрома», выиграла престижную архитектурную награду Emporis Skyscraper Award и стала небоскребом года. До этого за всю 20-летнюю историю премии ее не удостаивался ни один проект из России. Об этом сообщается на сайте организаторов.

Материалы по теме Гнут свою линию Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска Тянутся к звездам Как выглядят самые необычные небоскребы планеты

«Лахта Центр» является не только самым высоким зданием России (462 метра), но и самым высоким объектом в Европе и 14-м по высоте в мире. Жюри особо отметило форму небоскреба. Благодаря внешней конструкции (пять крыльев, которые повернуты почти на 90 градусов) она напоминает пламя, что видно и в логотипе «Газпрома».

Также сообщается об экологичности и энергоэффективности высотки. Поскольку она является самым северным небоскребом в мире, то подвергается воздействию низких температур. С помощью инфракрасных излучателей тепло не теряется, а возвращается обратно в систему.

Инициаторы строительства «Лахты Центра» хотели создать за пределами исторического центра Петербурга новую точку притяжения бизнес-активности, освободив историческую часть города от несвойственных ему функций делового центра и транспортной нагрузки.

Около трети площадей отведено под общественные пространства: открытый амфитеатр, пешеходная набережная, обзорная площадка, концертный зал-трансформер, детский научно-образовательный центр с планетарием, панорамные рестораны и галереи.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться