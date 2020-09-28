На самом дорогом участке в мире появится небоскреб-«бутон»

В китайском Гонконге на Мюррей-Роуд появится 36-этажный небоскреб, спроектированный бюро знаменитого архитектора Захи Хадид. Форма здания напоминает бутон баугинии (орхидейное дерево), которая изображена на флаге Гонконга. Об этом пишет Dezeen.

Объект намерены построить на месте многоэтажной автостоянки, купленной девелопером Henderson Land в 2017 году. Данный участок — первая земля для коммерческого использования, которая будет продана правительством Гонконга в Центральном районе начиная с 1996 года.

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Офисные помещения здесь считаются самыми дорогими в мире — местная арендная плата за «квадраты» превосходит расценки Пекина, Лондона, Нью-Йорка и Токио. Ставка может равняться 50 тысячам гонконгских долларов за квадратный фут (примерно 508 тысяч рублей). В 2019 году саму недвижимость оценили в 15,8-17 миллиардов гонконгских долларов (160,3-172,5 миллиарда рублей).

Проект высотки предусматривает стеклянный фасад, состоящий из нескольких изогнутых сегментов. Они поднимаются, образуя два набора открытых балконов, где растут деревья. На самом верху небоскреба будет расположен закрытый банкетный зал с видом на город. При этом здание спроектировано по всем экологическим стандартам и получило высшую оценку в рамках китайской программы зеленого строительства. Дата завершения всех работ уточняется.

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