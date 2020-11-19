Самую дорогую «двушку» России с персональным лифтом выставили на продажу

В столичном деловом центре «Москва-Сити» выставили на продажу самую дорогую двухкомнатную квартиру России. За недвижимость просят более полумиллиарда рублей — 1,1 миллиона за квадратный метр при площади объекта в 465 «квадратов». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе комплекса «Башня Федерация».

Данный лот является уникальным в Европе, поскольку находится на 94-м этаже небоскреба и имеет персональный лифт. Планировка предусматривает размещение четырех санузлов и трех ванных комнат, просторной кухни-гостиной с кабинетом, который отделен стеклянной перегородкой, а также спальни с несколькими гардеробными.

Еще одна особенность «двушки» — больше солнца в помещении, особенно при высоте потолков 5,5 метра. Поскольку лот расположен в 355 метрах от земли, то его будущим жильцам достанется примерно на 15 процентов больше солнечных часов, чем жителям нижних этажей. Это объясняется тем, что в осенне-зимний период плотная облачность образуется уже на высоте в 300 и менее метров над землей, что фактически блокирует солнечные лучи.

Ранее в комплексе «Башня Федерация» продали самую дорогую однокомнатную квартиру России. Апартаменты со свободной планировкой были реализованы по цене 390 миллионов рублей.

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