Жители Лондона возмутились поборами за олимпийское наследие

Арендаторы частных домов в районе Стратфорд пожаловались на несправедливые сборы, которые власти тратят на обслуживание Олимпийского парка британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Guardian.

Жители поместья Чобхэм в восточной части Лондона высказали недовольство из-за высоких платежей на недвижимость рядом с общественным парком — наследием Олимпиады-2012.

По данным издания, для дома с тремя спальнями сборы составляют около 1357 тысяч фунтов стерлингов в год (более 141 тысячи рублей). Всего в поместье 659 домов. Сборы платят только жители Чобхэма, с арендаторов соседних жилищных комплексов с аналогичным доступом к парку их не взимают. Плательщики утверждают, что это не дает им никаких преимуществ. Плата ежегодно растет, она зависит от размера дома и вносится в дополнение к основной за аренду.

«Сборы с жителей поместья Чобхэм в Статфорде уходят только на содержание и безопасность парка. Мэр понимает озабоченность местного населения, поэтому этот вопрос будет рассмотрен», — сказал изданию представитель главы Лондона Садика Хана.

Городские власти планируют развивать Олимпийский парк для прироста инвестиций в Восточный Лондон. За счет взносов, поступающих от домовладельцев и арендаторов, близ парка к 2036 году планируется возвести 33 тысячи новых домов.