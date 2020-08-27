Главного соперника «Ливерпуля» обязали переделать стадион

Футбольный клуб «Эвертон», который является главным соперником «Ливерпуля», обязали переделать здание стадиона, который планируют построить в Ливерпуле (Англия). Свои возражения по поводу строительства выразили сразу несколько организаций — ЮНЕСКО (Учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), государственный орган Historic England, благотворительная организация The Victorian Society и Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. Об этом сообщает The Guardian.

«Эвертон» представит экспертам обновленный проект стадиона, рассчитанного почти на 53 тысячи человек, в сентябре 2020 года. Уже известно, что клуб был вынужден отказаться от строительства многоэтажной стоянки, уменьшил высоту всей постройки и добавил ступенчатую площадку, с которой будет открываться вид на реку Мерси. Здание будет мобильным. Это сделано для того, чтобы его можно было легко собрать и при необходимости реконструировать.

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Директор по развитию стадиона «Эвертон» Колин Чонг (Colin Chong) считает, что стадион не разрушит историческое место, а наоборот сделает его ярче и привлекательнее. «Мы чувствуем поддержку общественности в этом вопросе. Более того, стадион станет важным экономическим и социальным катализатором для города. Он принесет экономике около одного миллиарда фунтов стерлингов и создаст до 15 тысяч рабочих мест», — добавил Чонг. Если строительство разрешат, то разработчики также планируют восстановить несколько важный исторических объектов — гидравлическую башню и трамвайные пути. Окончательное решение по строительству стадиона должны будут вынести к декабрю 2020 года. Если проект одобрят, то работы начнутся в начале 2021 года и продлятся около трех лет.

Клуб «Эвертон» является главным противником «Ливерпуля». Противостояние этих ливерпульских клубов известно еще с 1962 года. Тогда началось «Мерсисайдское дерби» — самое длительное дерби в Англии, которое продолжается и сегодня. Оба ливерпульских клуба завоевали 27 чемпионских титулов, это больше чем у клубов Лондона или Манчестера. В истории английского футбола не было сезона, в котором хотя бы одна из двух ливерпульских команд не была представлена в высшем дивизионе.

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