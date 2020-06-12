На трибунах стадиона «Баварии» выросли сорняки

Трибуны домашнего стадиона мюнхенской «Баварии» «Альянц Арены» поросли сорняком. Об этом сообщается в Instagram издания Bild.

Растения появились на лестничных пролетах. Источник уточнил, что теперь, если болельщиков пустят на стадион, они сначала должны будут добраться до своих мест.

Последний раз зрители посещали 75-тысячную «Альянц Арену» 8 марта этого года. На домашнем матче «Баварии» против «Аугсбурга» (2:0) был зафиксирован аншлаг. Открытие стадиона состоялось в мае 2005 года. Арена была построена к чемпионату мира 2006 года, прошедшему в Германии.

Нынешний розыгрыш чемпионата Германии был приостановлен с начала марта по середину мая из-за пандемии коронавируса. После возобновления матчи турнира проходят при пустых трибунах. «Бавария» за восемь туров до конца первенства уверенно лидирует.

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