Болельщик польского клуба арендовал подъемный кран для просмотра матча

Болельщик польского футбольного клуба «Шленск» (Вроцлав) арендовал подъемный кран для просмотра матча любимой команды. Фотография фаната размещена в Twitter военных.

Как сообщает пресс-служба клуба, поклонник «Шленска», приехавший на выездной матч против «Плоцка», смотрел игру с высоты около 22 метров. На стадион зрители не допускались из-за пандемии коронавируса. В команде отметили, что не знают этого фаната и попросили его откликнуться.

Встреча элитного польского дивизиона между «Шленском» и «Плоцком» прошла 10 июня и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Вроцлава. Победитель матча за тур до конца чемпионата занимает третье место в турнирной таблице. Плоцк располагается на 12-й позиции.

Первенство Польши было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте. Турнир возобновился в конце мая. .

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