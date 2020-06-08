Два клуба РПЛ провели тайный матч

Клубы Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» и «Крылья Советов» провели товарищеский матч. Об этом сообщает «Татар-информ».

Встреча прошла в понедельник, 8 июня, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Команды договорились сыграть тайно, так как в Татарстане еще действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Источник уточнил, что не располагает информацией об итоговом счете. Высока вероятность, что в ближайшие дни «Крылья Советов» и «Рубин» проведут ответную встречу в Самаре.

Нынешний розыгрыш РПЛ был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. Региональные власти могут разрешать зрителям посещать матчи, однако трибуны не должны быть заполнены больше, чем на 10 процентов.

После 22 туров «Рубин» имеет в активе 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются строчкой ниже, самарская команда набрала 22 очка и находится на 15-й позиции.

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