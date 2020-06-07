Переболевший коронавирусом игрок «Рубина» рассказал о «подколах» одноклубников

Защитник «Рубина» Константин Плиев, переболевший коронавирусом, рассказал о реакции одноклубников на его возвращение к тренировкам. Слова игрока доступны на YouTube-канале команды.

Плиев заявил, что болезнь протекала в легкой форме, но набирать форму все равно тяжело. Он подчеркнул, что в клубе это делают с улыбкой на лице. «В команде подкалывали, говорили: "Держись от нас подальше"», — добавил он.

Плиев заметил, что беречь себя нужно и тем, кто уже переболел, потому что повторное инфицирование не исключено. «Все мы друг друга должны оберегать», — заключил футболист.

2 июня сообщалось, что министр спорта Олег Матыцин рассказал о правилах, установленных для посещения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Он отметил, что болельщикам разрешат вход на стадион только в масках и перчатках. Первые матчи после перерыва должны состояться 19 июня.

Розыгрыш РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. На момент остановки турнира лидером является «Зенит», набравший 50 очков после 22 туров. Вторым и третьим идут «Локомотив» и «Краснодар» соответственно. В их активе по 41 очку. «Рубин» занимает 14-е место.

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