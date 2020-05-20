Итальянский футбольный клуб заменит болельщиков на трибунах их фотографиями

Римский футбольный клуб «Лацио» решил заменить болельщиков на трибунах их фотографиями. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Директор римлян по связям с общественностью Стефано Де Мартино рассказал, что акция стартует на следующей неделе. По его словам, все желающие смогут прислать свои фотографии, которые распечатают и разместят на трибунах домашнего стадиона «Лацио».

Так клуб хочет поддержать футболистов и фанатов после возобновления сезона в Серии А. Если чемпионат, который приостановили в начале марта из-за пандемии коронавируса, будет доигран, матчи пройдут без зрителей.

17 мая южнокорейский футбольный клуб «Сеул» разместил на трибунах более десятка секс-кукол. В клубе мотивировали это стремлением воссоздать атмосферу игры при зрителях. Руководство местной лиги открыло в отношении команды дисциплинарное дело.

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