Футбольный клуб столкнулся с угрозой наказания за секс-кукол на трибунах

Футбольная лига Южной Кореи откроет дисциплинарное дело в отношении «Сеула», поместившего на трибуны секс-кукол во время матча чемпионата страны. Об этом сообщает Yonhap.

Таким образом, «Сеул» столкнулся с угрозой наказания. Клуб может быть оштрафован за использование секс-кукол в качестве манекенов на трибунах.

17 мая на игре против «Кванчжу» «Сеул» разместил на трибунах более десятка секс-кукол. В клубе мотивировали это стремлением воссоздать атмосферу игры при зрителях. Манекены были предложены «Сеулу» компанией Dalcom, представители которой сами связались с руководством команды.

Матчи чемпионата Южной Кореи проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса. «Сеул», который в 2016 году становился чемпионом страны, на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице.

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