В России стало меньше сверхбогатых

В России стало меньше ультрахайнетов (людей с состоянием более 30 миллионов долларов). Их число сократилось за год на тысячу человек (до 8015). Об этом говорится в исследовании The Wealth Report 2021 компании Knight Frank (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Наибольший прирост богачей оказался​​​​​​​ в Китае (плюс 9594 человека). В мире годовой прирост составил 2,4 процента (плюс 12 400). На планете теперь насчитывается 521 653 человека с капиталом больше 30 миллионов долларов. Эксперты прогнозируют, что в течение ближайших пяти лет количество ультрахайнетов в мире вырастет на 27 процентов (до 663 483 человек).

В России сверхбогатых людей станет больше почти на 30 процентов к 2025 году (до 10 346 человек), уверены аналитики. Согласно опросу, больше всего богатых во всем мире беспокоит пандемия, политика отдельных государств и налоговое регулирование.

Совокупное состояние главных богачей России выросло на 1,37 миллиарда долларов за январь 2021 года. Капитал одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина увеличился на 704 миллиона долларов (до 30,7 миллиарда). На втором месте рейтинга оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, но его состояние сократилось на 403 миллиона долларов (до 24,4 миллиарда). Бенефициар НЛМК Владимир Лисин разбогател на 358 миллионов долларов за месяц (до 24,2 миллиарда).