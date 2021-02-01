Состояние главных богачей России выросло на миллиард долларов за месяц

Совокупное состояние главных богачей России выросло на 1,37 миллиарда долларов за январь 2021 года, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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Капитал одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина увеличился на 704 миллиона долларов (до 30,7 миллиарда). На втором месте рейтинга оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, однако его состояние сократилось на 403 миллиона долларов (до 24,4 миллиарда).

Бенефициар НЛМК Владимир Лисин разбогател на 358 миллионов долларов за месяц (до 24,2 миллиарда). Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов потерял 994 миллиона долларов (капитал снизился до 22,1 миллиарда). Пятое место занял Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), чье состояние стало меньше на 69 миллионов долларов (до 21 миллиарда долларов).

Роман Абрамович (Evraz) стал богаче на 126 миллионов (до 18,3 миллиарда долларов). Состояние бенефициара «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко (18,1 миллиарда долларов) выросло на 25,4 миллиона. На восьмом месте находится совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который прибавил 672 миллиона (до 18 миллиардов долларов).

Общее состояние российских миллиардеров выросло в апреле-июле прошлого года на 20 процентов (до 467,6 миллиарда долларов). Количество богачей за год увеличилось на два процента (до 102 человек).