Коронавирус помог российским миллиардерам стать богаче

Общее состояние российских миллиардеров выросло в апреле — июле на 20 процентов (до 467,6 миллиарда долларов), следует из доклада Billionaires Insights 2020. Количество богачей за год увеличилось на два процента (до 102 человек).

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Отрасли, которые обеспечили наибольший рост благосостояния, — финансы, промышленность, медиа и развлечения. Общее состояние долларовых миллиардеров в мире выросло на 27,5 процента во время пандемии коронавируса, увеличившись до 10,2 триллиона долларов к июлю 2020 года. Это стало новым рекордом, предыдущий максимум в 8,9 триллиона долларов был зафиксирован в конце 2017 года.

Эксперты пояснили, что увеличить состояние богачам помог V-образный скачок фондового рынка в апреле — июле нынешнего года. По состоянию на 31 июля в мире насчитывалось 2189 миллиардеров (в апреле их было 2058). Сферы технологий и здравоохранения росли самыми быстрыми темпами (41,1 и 36,3 процента соответственно). Авторы доклада утверждают, что траты состоятельных людей на благотворительность также стали рекордными (около 7,2 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что объем частного богатства россиян составляет 1,6 триллиона долларов. При этом за рубежом оказалось более четверти всех накоплений.