Россиянам рассказали о продаже квартир с долгами

Продать квартиру с долгами можно — по закону наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) не является препятствием для реализации недвижимости. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала риелтор Олеся Анисимова.

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«Все дело в природе задолженности, — пояснила специалист. — Она ведется за собственником (физлицом), который пользовался коммунальными услугами и не оплатил их. Объект недвижимости остается чистым».



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По словам эксперта, у нового владельца не должно возникнуть проблем с управляющей компанией (УК) или ресурсоснабжающими организациями — он не обязан оплачивать долги по коммунальным услугам после регистрации права собственности. Но на практике бывают нарушения. «Управляющие компании могут продолжить включать в новые квитанции старые долги. Если такое произошло, следует предоставить в УК договор купли-продажи с отметкой о том, что все коммунальные долги числятся за предыдущим владельцем», — посоветовала риелтор. Также нужно перезаключить все договоры на поставку услуг. «Рекомендую всегда закрывать старые лицевые счета на квартиру», — подчеркнула Анисимова.

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В заключение она сообщила, что задолженность по взносам на капитальный ремонт числится за объектом недвижимости. Такой долг переходит после продажи квартиры к новому владельцу.

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