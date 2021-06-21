Раскрыты актуальные цены на самые дешевые квартиры в Сочи

Летом 2021-го минимальная стоимость квартир-студий в Сочи — 5,5 миллиона рублей. Данные об актуальных ценах на самую дешевую недвижимость в городе-курорте раскрыл частнопрактикующий риелтор Василий Попов в своем Instagram-аккаунте.
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По словам эксперта, за 5,5 миллиона рублей можно приобрести студию в районах Лазаревское, Донская, Новый Сочи. В Дагомысе, Макаренко, Хосте ценник чуть выше — 5,6-5,7 миллиона рублей. В районах Мамайка, Раздольное, Завокзальный, Кудепста студия обойдется в 5,8-6,5 миллиона рублей.
Самые дорогие квартиры-студии представлены в центре Сочи — 10 миллионов за самый доступный объект. В Приморье и центре Адлера минимальный ценник — 8 миллионов рублей, в Бытхе — 8,7 миллиона, в Мацесте, Курортном городке и Олимпийском парке — 8,5 миллиона.
«Это и новостройки, и старый фонд, — уточнил риелтор. — Так выглядят реальные цены на квартиры в законных надежных комплексах города Сочи. Дешевле есть — это "жилые помещения", проблемные дома, долгострои или уже вовсе в списке под снос».
Ранее аналитики назвали Сочи городом России с самым недоступным жильем — чтобы купить стандартную «однушку» на главном курорте Краснодарского края, придется накопить от 144 до 283 местных зарплат.