Сочи предрекли дальнейший рост цен на квартиры

За два года — с марта 2019-го по март 2021-го — количество строящихся квартир в Сочи снизилось на 2,8 тысячи единиц, следует из материалов агентства «ОНИКС-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру». Эксперты полагают, что тренд на снижение объемов предложения жилья в дальнейшем сделает недвижимость в городе еще дороже.

Как отмечают аналитики, основная причина снижения количества новостроек в Сочи состоит в сокращении числа выдаваемых в прошедшие периоды разрешений на строительство и отсутствие свободных земельных участков для масштабных строек. «От застройщиков это не зависит. Выдавали бы разрешения, были бы земельные участки со статусами, позволяющими строить — спада бы не было», — подчеркивают специалисты.

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Цены на недвижимость в Сочи в последнее время выросли не только из-за снижения числа строек, указывают они, — подорожали стройматериалы, что отразилось на конечной стоимости жилья. «Прогноз очевидный — рост цен продолжится, — предрекают эксперты. — Его темпы зависят от того, будут ли выдаваться новые разрешения на строительство, от динамики роста цен на строительные материалы и общей экономической и политической ситуации, а также от планов в отношении города Сочи».

По данным «ОНИКС-Недвижимость», в настоящее время средняя цена квадратного метра в Сочи составляет 250-300 тысяч рублей — в сегменте недорогого жилья. Стоимость объектов бизнес-класса и выше начинается от 500 тысяч рублей за «квадрат». «Никакого снижения цен не будет, это 100 процентов. Сейчас многие застройщики приостанавливают продажи и держат квартиры закрытыми от продаж, ожидая подъема цен», — заключают эксперты.

Ранее аналитики назвали Сочи городом России с самым недоступным жильем — чтобы купить стандартную «однушку» на главном курорте Краснодарского края, придется скопить от 144 до 283 местных зарплат.

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