Рост цен на квартиры в России связали с коррупцией

Снизить цены на жилую недвижимость в России можно за счет создания благоприятных условий ведения строительного бизнеса и устранения коррупционной составляющей в строительной сфере. Такое мнение в беседе с агентством Regnum высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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Как отметил эксперт, рост цен на квартиры в России связан не только и не столько с запуском программы льготной ипотеки. «Надо создавать для застройщиков более благоприятные условия для того, чтобы легче получать землю, подводить инфраструктуру, — указал Зубец. — Кроме того, надо выяснить, живы ли традиции массовой коррупции, которая была со времен Лужкова».

Специалист задался вопросом о масштабах коррупции в строительной сфере в Москве и Санкт-Петербурге. «Если все эти проблемы устранить, то цены на жилье могут быть ниже», — подчеркнул он. Зубец также высказался о проблеме удорожания стройматериалов. «Возникает вопрос, а нет ли здесь монопольного сговора на рынке производства стройматериалов. И что сделало государство для предотвращения монопольного сговора», — поинтересовался экономист.

Ранее, в апреле, аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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