Определены регионы России с перспективой снижения цен на жилье

Снижения стоимости первичной жилой недвижимости можно ожидать в тех регионах России, где цены на квартиры чрезмерно выросли из-за ажиотажного спроса на льготную ипотеку. Такое мнение в беседе с агентством Regnum высказала заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

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Как отметила эксперт, снижение спроса на ипотеку (после изменения условий выдачи льготных кредитов) вряд ли окажет моментальный эффект на стоимость жилья. «В качестве основного мы рассматриваем сценарий, при котором цены предложения замрут на два-три месяца, после чего застройщики начнут завлекать покупателей скидками и/или дополнительными опциями», — указала Школьная. По ее словам, ожидать падения ценников можно и в тех регионах, где высок уровень конкуренции среди застройщиков.

Эксперт также заявила, что активность покупателей квартир в России в перспективе продолжит сокращаться. «Наиболее ярко это снижение будет отмечаться в крупных агломерациях», — уточнила Школьная. Самыми стабильными будут цены на жилье в Москве, Санкт-Петербурге и популярных курортных зонах, определила она.

Ранее в июне были названы виновные в росте цен на жилье в России — по мнению экспертов рынка недвижимости, это инвесторы. Они оптом и в розницу скупали квартиры после запуска программы льготной ипотеки. На сделках с недвижимостью в этот период можно было заработать до 14 процентов годовых — гораздо больше, чем на депозитах.

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