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Россияне начали массово отказываться от идеи покупки жилья

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Активность покупателей жилья в России снижается из-за повышения ставок по ипотеке и предстоящего ограничения суммы льготных кредитов до 3 миллионов рублей. Об этом в беседе с агентством Regnum заявил управляющий партнер юридической компании, член свердловского областного отделения «Партии Поста» Алексей Головченко.

По мнению эксперта, россияне начали массово отказываться от идеи покупки жилья из-за удорожания ипотеки и собственно квартир. «Цены на недвижимость ощутимо возросли, а вместе с ними и ежемесячные платежи по ипотеке, став дорогими для среднестатистической российской семьи — несмотря на действие льготной ипотеки», — указал Головченко. При этом доходы населения не увеличились, и потому гражданам негде взять «дополнительные ресурсы» для выплаты крупных ипотечных платежей, подчеркнул он.

Также удорожанию жилья в России в последнее время способствовал рост цен на строительные материалы и увеличение стоимости рабочей силы, заявил юрист. По его данным, цены на металл, цемент, дерево выросли в два-три раза. «Существенно выросла себестоимость строительства», — признал Головченко. Он сообщил, что девелоперы в обозримом будущем не будут ни снижать, ни увеличивать ценники. Возможна их корректировка на 5-10 процентов, заключил эксперт.

Ранее, в апреле, аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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