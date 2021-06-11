Россиянин высмеял критикующих квартиры в Крыму приезжих

Россиянин, арендовавший квартиру для отдыха в Севастополе, снял ироничное видео о ее достоинствах. Ролик был опубликован в сообществе «Плохие новости Крым/Симферополь/Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

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Видео стало своеобразным ответом двум другим роликам, ранее появившимся на странице сообщества. В них приезжие критиковали хозяев квартир в Крыму за жадность и нечистоплотность. Автор нового видео, напротив, сделал акцент на хороших сторонах жилища, высмеяв жалобы своих предшественников.

«Представляете, снимаю в Севастополе квартиру за три тысячи в сутки. Эти крымчане зажрались, они положили целую губку, налили жидкость для мытья посуды, насыпали кофе. Ванная чистая, жидкое мыло есть, все есть, кровати целые, новые. Я ехал сюда поругаться, покипешевать, облить всех говном, но у меня нет выбора», — сообщил россиянин.

В комментариях к публикации многие оценили чувство юмора мужчины. Некоторые, впрочем, предположили, что он сам является владельцем квартиры, запечатленной в ролике.

Ранее сообщалось, что после закрытия границ с другими странами россияне бросились покупать жилье в Крыму, при этом многие финансировали сделки ипотечными средствами. Сообщалось, что большинство предпочли бы взять ипотеку через Сбербанк, но продавцы крайне редко соглашаются выезжать для заключения сделок в другие регионы России. Поэтому кредиты берут в РНКБ и Генбанке.

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