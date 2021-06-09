Жительницу Крыма возмутили взлетевшие из-за приезжих цены на квартиры

Цены на недвижимость в Крыму, и в частности в Севастополе, буквально взлетели за последнее время. В результате квартиры покупают только приезжие. Снимать жилье тоже слишком дорого, посетовала одна из местных жительниц в сообществе «Плохие новости Крым/Симферополь/Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

«Арендовать невозможно, цены — просто космос, за варианты без линолеума и с драными обоями! Купить невозможно, даже в ипотеку, за однокомнатную [квартиру] на окраине города ломят от 7 миллионов рублей! Покупают только приезжие, да с севера, чтобы на старость пожить у моря в комфорте, а что делать местным, которые просто съехали от родителей, так как появилась семья, дети, и вместе жить негде просто», — написала крымчанка.

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Она также возмутилась состоянием съемных квартир в Севастополе. «Вы куда ломите цены, хоть для начала обустройте квартиру так, чтобы там приятно было находиться, — попросила женщина. — А не "и так сойдет" за "однушку" по 25 тысяч рублей, без мебели или техники и без ремонта! За двухкомнатную вообще можно не рассказывать, там цены больше средней зарплаты в городе. Да и риелторы уже совесть потеряли, одни фейковые объявления висят на сайтах».

Россиянка отметила, что и она, и ее супруг достаточно зарабатывают, но львиную долю доходов приходится тратить на аренду жилья. «Ограничиваешь себя во всем абсолютно, так как помимо жилья есть и другие расходы», — посетовала она.

В комментариях к публикации большинство участников сообщества согласились с мнением женщины о чрезмерно высоких ценах на жилье. Некоторые отметили, что ценники завышены не только на недвижимость, но и на продукты, топливо и другие товары. «Угомонитесь уже хоть немного, господа коммерсанты, или народ скоро начнет вас грабить, терпение не безгранично», — заключил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2021-го квартиры в Крыму подорожали в среднем на 4-5 процентов, в годовом исчислении рост цен составил масштабные 17-18 процентов. На полуострове распродано примерно 70 процентов существующих новостроек. В Ялте, где новых домов практически нет, квадратный метр самый дорогой в России после Москвы — 177 тысяч рублей, а средняя стоимость предложения — 12,1 миллиона рублей.

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