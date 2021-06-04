Россиянина поразил список платных продуктов в съемной квартире в Крыму

Россиянин, снявший квартиру для отдыха в Гурзуфе на южном берегу Крыма, обнаружил на кухне список платных продуктов. Видео об арендованном жилье опубликовано в сообществе «Плохие новости Крым/Симферополь/Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

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Мужчину поразили сам факт наличия списка и стоимость продуктов: в частности, один пакетик чая хозяйка оценила в два рубля, пакетик сахара — также в два рубля. При этом она пересчитала все пакетики и указала их количество в перечне. Домашнее вино туристу предложили по цене от 300 до 600 рублей, платными оказались сок, вода, пиво и оладьи. Пятилитровую бутыль воды оценили в 145 рублей. Цены не оказалось только на сухарях.

Стоимость аренды квартиры в сутки — три тысячи рублей. Видео жилец озаглавил «Аттракцион жадности в Крыму». Он отметил, что квартира была грязная, в ванной комнате не убрано, кроме того, хозяйка не оставила гостям ни туалетной бумаги, ни шампуня, ни мыла.

Ранее сообщалось, что после закрытия границ с другими странами россияне бросились покупать жилье в Крыму, при этом многие финансируют сделки ипотечными средствами. Большинство предпочли бы взять ипотеку через Сбербанк, но продавцы крайне редко соглашаются выезжать для заключения сделок в другие регионы России. Поэтому кредиты берут в РНКБ и Генбанке.

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