Жители трех городов России бросились скупать квартиры в Крыму

На жителей Москвы приходится порядка 60 процентов спроса на недвижимость в крупнейших городах Крыма, следует из материалов агентства «Домус», предоставленных «Ленте.ру». Кроме того, жилье на полуострове весной 2021-го бросились скупать выходцы из Санкт-Петербурга и Новосибирска.

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По данным аналитиков, больше всего покупатели из Москвы интересуются недвижимостью в Севастополе. Доля запросов по этому городу у столичных жителей составила 23 процента. На Ялту приходится почти столько же запросов — 22,9 процента. Замыкает тройку Евпатория с 20 процентами. Меньше всего москвичей привлекает недвижимость в Феодосии — на этот город приходится менее 7 процентов запросов.

Жители Санкт-Петербурга, желающие обзавестись квартирами в Крыму, также чаще всего ищут объекты в Севастополе (33 процента запросов), Ялте (почти 24 процента) и Евпатории (13 процентов запросов). Выходцам из Новосибирска интересны варианты в Севастополе (31 процент запросов), Ялте (17 процентов) и в Симферополе (16 процентов).

Как отмечают специалисты, среди российских городов-миллионников самый низкий спрос на покупку недвижимости в Крыму наблюдается среди жители Казани. Весной 2021-го доля соответствующих запросов из этого города не превысила 0,9 процента.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2021-го квартиры в Крыму подорожали в среднем на 4-5 процентов, в годовом исчислении рост цен составил масштабные 17-18 процентов. На полуострове распродано примерно 70 процентов существующих новостроек. В Ялте, где новых домов практически нет, квадратный метр самый дорогой в России после Москвы — 177 тысяч рублей, а средняя стоимость предложения — 12,1 миллиона рублей.

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