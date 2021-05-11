Раскрыта стоимость аренды самого дорогого дома в Крыму

Максимальная стоимость аренды жилья в Крыму — 150 тысяч рублей в сутки. Столько просят за проживание в особняке общей площадью около тысячи квадратных метров, расположенном в поселке Форос на южном берегу полуострова, следует из материалов сервиса «Авито Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

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Как отмечают эксперты, дом в дворцовом стиле «поражает роскошью и богатством убранства». «Много золота, белого и алого, тяжелые портьеры, изящные кресла, хрустальные люстры. Есть хамам, сауна, соляная пещера, бассейн и кинотеатр», — перечисляют они. По мнению специалистов, самый дорогой коттедж Крыма можно снять для эксклюзивного отдыха или организации съемок контента.

Согласно данным, жилье по ставке выше 100 тысяч рублей в сутки также сдается в Гурзуфе — там за 120 тысяч предлагается вилла площадью 1,2 тысячи квадратных метров в стиле средиземноморского палаццо. Особняк рассчитан на проживание 16 и более человек. В отдельной постройке на территории виллы есть спа-зона.

В среднем арендовать загородную недвижимость в Крыму можно за 3 тысячи рублей в сутки, подсчитали эксперты «Авито».

Ранее россиянам посоветовали не медлить с покупкой жилья в Крыму: рост цен на недвижимость в регионе в 2021 году продолжится, поэтому потенциальным покупателям не стоит откладывать сделки, заявил эксперт по крымскому рынку недвижимости Олег Кравцов. «Место под застройку в Крыму не резиновое, а количество желающих купить жилье на полуострове растет», — подчеркнул специалист.

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