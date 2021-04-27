Россиянам посоветовали не медлить с покупкой жилья в Крыму

Рост цен на жилье в Крыму в 2021 году продолжится, поэтому потенциальным покупателям не стоит медлить с заключением сделок. Такой совет россиянам дал эксперт по крымскому рынку недвижимости Олег Кравцов в беседе с «Московским комсомольцем».

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Как отметил риелтор, рынок недвижимости, в том числе крымский, «сильно непредсказуем». «Я и мои коллеги не разделяем мнения о возможном обрушении рынка, — заявил он. — В ближайшие полгода цены будут только расти, это обусловлено снижением уровня предложения. Место под застройку в Крыму не резиновое, количество желающих купить жилье на полуострове растет».

По словам Кравцова, рост цен на недвижимость в Крыму не бесконечен, но говорить о его пределах «очень сложно». Эксперт полагает, что желающие купить или продать жилье на полуострове должны активизироваться немедленно, так как ситуация на рынке постоянно меняется, но цены только растут. «По той же причине продавцам не стоит ждать своего счастливого покупателя, ведь получив выгоду в 100-200 тысяч рублей, вы можете потерять больше при покупке нового объекта», — пояснил риелтор.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2021-го квартиры в Крыму подорожали в среднем на 4-5 процентов, в годовом исчислении рост цен составил масштабные 17-18 процентов. На полуострове распродано примерно 70 процентов существующих новостроек. В Ялте, где новых домов практически нет, квадратный метр самый дорогой в России после Москвы — 177 тысяч рублей, а средняя стоимость предложения — 12,1 миллиона рублей.

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