В Крыму нашли самые дешевые квартиры

Всего в Крыму в настоящее время продается около 10 тысяч квартир, при этом только 541 лот экспонируется по цене ниже 2 миллионов рублей, следует из материалов агентства недвижимости «Домус», предоставленных «Ленте.ру».

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Самые дешевые квартиры у моря риелторы нашли в Феодосии, Саки, Челядиново и в Ялте. Всего их немногим более десятка. Так, в Феодосии четыре лота стоимостью до 2 миллионов рублей и на расстоянии не далее двух километров от моря. Самый доступный из них продается за 1,6 миллиона рублей — это 40-метровая квартира в 500 метрах от берега.

Также четыре объекта у моря, стоимостью до 2 миллионов рублей, представлены в Саки. Однако здесь все объекты с этим ценником не являются жильем. Таким образом, их нельзя приобрести с помощью ипотеки. Самый бюджетный вариант оценивается в 1,3 миллиона рублей. Это студия площадью 21,5 квадратного метра.

Самая доступная полноценная квартира вблизи от моря продается в Челядиново. Стоимость объекта — 1,4 миллиона рублей, площадь — 48 квадратных метров. В Ялте квартира по цене до 2 миллионов продается с долгом, выяснили риелторы.

Ранее сообщалось, что после закрытия границ с другими странами россияне бросились покупать жилье в Крыму, при этом многие финансируют сделки ипотечными средствами. Большинство предпочли бы взять ипотеку через Сбербанк, но продавцы крайне редко соглашаются выезжать для заключения сделок в другие регионы России. Поэтому кредиты берут в РНКБ и Генбанке.

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