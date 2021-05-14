Российским пенсионерам посоветовали воздержаться от поездок на море

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пенсионерам отказаться от поездок к морю. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данной категории граждан не следует ехать к морю из-за большой нагрузки на организм, которую может вызвать такое путешествие. Одной из причин пересмотреть свои планы может стать и тяжелый период адаптации, характерный для старшего поколения.

Тем не менее депутат отметил, что полностью воздерживаться от отдыха не стоит. «Любые возможности для отдыха надо использовать — и Подмосковье, и наши возможности Сибири, Дальнего Востока, особенно старшему поколению», — отметил Онищенко во время пресс-конференции в онлайн-формате.

Также он подчеркнул, что в предстоящем летнем сезоне важно уделить внимание детским оздоровительным лагерям. Депутат добавил, что сейчас, в отличие от загородных лагерей, где можно отдохнуть полноценно, меньше, а доминируют пришкольные лагеря.

Ранее в мае эксперты перечислили опасности, поджидающие туристов в Крыму. Так, путешественники могут столкнуться с мошенничеством при бронировании жилья, угонщиками автомобилей и существенной загрязненностью воды в море.