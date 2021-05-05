В Китае пожилых туристов вместо экскурсии отвезли на кладбище

В Китае пожилых туристов вместо экскурсии, за которую они заплатили, отвезли на кладбище. Таким образом пенсионерам хотели сделать коммерческое предложение, передает «Би-би-си».

Так, путешественники отдали по 18 юаней (200 рублей) за обзорную экскурсию в «живописное» место с комплексным обедом. Но это оказалось обманом, и пожилых попросту привезли к могилам.

Когда один из туристов решил пожаловаться на компанию-организатора Longyao. Однако комитет по культуре и развитию туризма Чунцина провел расследование и выяснил, что у заявленной компании нет лицензии на осуществление туристической деятельности.

Кроме того, комитет пообещал впредь пресекать подобные случи. Была ли компенсировала пенсионерам стоимость поездки, не уточняется.

Осенью прошлого года владелица сувенирного магазина в Китае унизила туристов на глазах других отдыхающих и назвала их «нищими лузерами» за то, что они ничего не купили у нее. На кадрах она кричит уходящим без покупок людям, что им не стоит путешествовать, если у них нет денег.