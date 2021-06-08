Россиянина поразил необычный предмет в съемной квартире в Крыму

Россиянин, снявший квартиру для отдыха в Севастополе на юго-западном берегу Крыма, обнаружил на кухне необычный предмет — слишком маленькую губку для мытья посуды. Мужчина предположил, что хозяйка из жадности разрезала губку стандартного размера и оставила ему одну из получившихся частей. Видео об арендованном жилье опубликовано в сообществе «Плохие новости Крым/Симферополь/Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

Материалы по теме Крымский вал На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить? Турецкий поток Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД

Как сообщил арендатор, квартиру он снял у женщины по имени Елена. Ставка аренды составила 3 тысячи рублей в сутки. «Решил посуду свою походную помыть, — пояснил мужчина. — Смотрите, какую губку она мне положила. Я не знаю, если честно, может, такие маленькие губки выпускаются. Но у меня такое ощущение, что она полноценную большую на четыре части разрезала, потому что неровные разрезы, и кладет такие губки для посуды своим клиентам».

Съемщик назвал ситуацию трешем и отметил, что человеческая жадность беспредельна. «Да, реально сервис зашкаливает. Уж губки стоят копейки. Был ли смысл так жадничать? За 3 тысячи в сутки зажать губку. Это аут», — поразилась одна из участниц сообщества. Другие также поддержали мужчину. Но нашлись и те, кто посоветовал ему самостоятельно купить губку нормального размера.

Ранее россиянин, снявший квартиру для отдыха в Гурзуфе, обнаружил на кухне список платных продуктов. Мужчину удивили сам факт наличия списка и стоимость позиций: в частности, один пакетик чая хозяйка оценила в два рубля, пакетик сахара — также в два рубля. При этом она пересчитала все пакетики и указала их количество в перечне.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru