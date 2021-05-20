В Крыму нашли квартиру за миллиард рублей

В апреле 2021-го спрос на недвижимость в Крыму вырос в полтора раза по сравнению с показателями за тот же период 2020 года. Самая дорогая квартира региона продается более чем за 1 миллиард рублей, следует из материалов агентства недвижимости «Домус», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, в настоящее время на вторичном рынке жилья в Крыму продается 9 тысяч квартир. Основной объем предложения (3,2 тысячи лотов) сосредоточен в сегменте двухкомнатных квартир. Самая доступная квартира на полуострове экспонируется за 230 тысяч рублей — это «трешка» в Джанкойском районе. Самая дорогая вторичная квартира Крыма продается за 1,1 миллиарда рублей. Ее нашли в Ялте.

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«Крым, даже Ялта, все еще немного, но дешевле равноценной недвижимости в Сочи, — отмечают специалисты. — С точки зрения экономики: посетив Крым несколько раз, посчитав расходы на перелет, проживание, питание, люди приходят к выводу, что купив небольшую студию, они смогут "отбить" ее за 7-10 лет, и это если они только сами будут отдыхать, не сдавая».

Большинство покупателей ищут в Крыму жилье небольшой площади — это прежде всего студии и компактные однокомнатные квартиры у моря, указывают риелторы. Как правило, такую недвижимость приобретают для личного отдыха и сдачи в аренду. «Разумеется, всех больше привлекают новые дома, постройки от 2005 года», — заключают они.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2021-го квартиры в Крыму подорожали в среднем на 4-5 процентов, в годовом исчислении рост цен составил масштабные 17-18 процентов. На полуострове распродано примерно 70 процентов существующих новостроек. В Ялте, где новых домов практически нет, квадратный метр самый дорогой в России после Москвы — 177 тысяч рублей, а средняя стоимость предложения — 12,1 миллиона рублей.

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