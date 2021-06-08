Ремонты в квартирах москвичей сочли немодными

Москвичи при проведении ремонтов в своих квартирах ориентируются на классические представления, а модные тенденции им безразличны, заявил РИА Новости коммерческий директор дизайн-бюро «Идея Плюс» Самир Джафаров.

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Большинство жителей Москвы предпочитают оформлять жилье в бело-бежевой или бело-серой гаммах, отметил эксперт. Они игнорируют моду — например, не учитывают ежегодное объявление главных цветов года и другие мировые тенденции. «В 60 процентах случаев клиенты предпочитают спокойную <...> палитру, 40 процентов добавляют акцентные цвета: синий, терракотовый, оливковый и другие», — уточнил Джафаров.

Он также рассказал, что большинство заказчиков ремонта в Москве хотели бы использовать в отделке исключительно натуральные материалы, но 60 процентов в итоге выбирают более демократичные аналоги: экологичные материалы дороже, их могут позволить себе лишь те, кто изначально готов к переплатам.

Джафаров сообщил, что бумажные обои москвичи сочли пережитком прошлого. Кроме того, большинство жителей города отказались от отделки потолков гипсокартоном — 90 процентов клиентов предпочитают натяжные потолки.

Ранее россиянам раскрыли основные способы обмана при ремонте квартир. Чаще всего ремонтники-мошенники применяют схемы с завышением стоимости работ, созданием фирм-однодневок и указанием большего количества строительных материалов, чем на самом деле требуется.

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