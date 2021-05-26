Однокомнатную квартиру в Москве захотели сдать по рекордной цене

В мае 2021-го максимальная ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве — 120 тысяч рублей в месяц, по такой цене сдается объект площадью 40 квадратных метров, расположенный в семиэтажном доме на Арбате (Центральный округ), рядом с театром имени Вахтангова, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают риелторы, рекордно дорогая «однушка» меблирована и укомплектована высококачественной бытовой техникой. В квартире установлены современные охранные системы. Территория вокруг дома огорожена и находится под круглосуточной охраной, ведется видеонаблюдение.

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На втором месте рейтинга высокобюджетных «однушек» — квартира-студия общей площадью 45 квадратных метров, расположенная на верхнем этаже восьмиэтажного кирпичного дома на Смоленской улице, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Смоленская» (район Арбат). Ее хозяева хотят сдать за 110 тысяч рублей в месяц. В квартире выполнен качественный ремонт.

Третья строчка досталась лоту со ставкой найма в 100 тысяч рублей — это однокомнатная квартира в десятиэтажном кирпичном доме на улице Чаянова (Тверской район). Дизайн помещений выполнен в стиле модерн. Кухня полностью оборудована, в наличии полный комплект бытовой техники.

В топ-5 дорогих съемных «однушек» также попали квартиры в Басманном и Мещанском районах. Лоты предлагаются квартиросъемщикам за 95 тысяч и 90 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что самая дешевая съемная квартира в Москве в мае 2021-го предлагается арендаторам по ставке 20 тысяч рублей в месяц. Рекордно доступную «двушку» риелторы нашли в районе Котловка на юго-западе столицы. Квартира, расположенная на втором этаже панельной пятиэтажки, сдается как однокомнатная (одна из комнат заперта).

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