Россиянам раскрыли риски покупки квартир с прописанными людьми

Зачастую в объявлениях о продаже квартир указывается, что в них прописаны люди, несмотря на то, что объекты уже выставлены на продажу. Владелица агентства недвижимости Ксения Аверс раскрыла газете «Аргументы и Факты» риски приобретения такого жилья.

По словам эксперта, ситуации с прописанными людьми бывают разными, порой для покупателей нет никаких угроз, в других случаях заключать сделку опасно. Худший сценарий — когда квартира продается с торгов за долги по решению суда. «Скорее всего, там будет не просто прописанный бывший владелец, но и, вероятно, он будет там физически проживать», — указала Аверс. Новому собственнику придется выписывать предыдущего в судебном порядке, на это может уйти до трех лет и несколько сотен тысяч рублей (деньги понадобятся на оплату услуг адвокатов).

Особенно рискованно приобретать жилье с зарегистрированными несовершеннолетними детьми: выписать их «в никуда» крайне сложно, отметила специалист. Также проблематично выписать тех, кто формально имеет право проживать в квартире, но временно там отсутствует — например, находится в армии или тюрьме. Вернувшись, такие люди могут оспорить сделку купли-продажи недвижимости.

«Совсем другое дело, если вы покупаете обычную квартиру, а продавцы покупают себе альтернативу и хотят после сделки одновременно выписаться и прописаться в новой квартире», — указала Аверс. По ее словам, такие сделки абсолютно безопасны. По сложившейся практике, продавец получит деньги за квартиру только после того, как подтвердит, что выписался из жилплощади.

Эксперт рекомендовала россиянам обязательно выяснять перед покупкой, почему прописанные люди не выписались, и изучать юридические основания для выписки. Лучше доверить эту работу специалисту. Кроме того, можно настаивать на выписке продавцов и всех прочих лиц до проведения сделки.

Ранее россиянам отсоветовали заключать сделки с недвижимостью в простой письменной форме. Не заверенный нотариусом договор купли-продажи жилья может быть спокойно обжалован в суде, заявили эксперты.

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