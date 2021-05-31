Россиянам назвали способы отпугнуть квартирных воров

Число квартирных краж в России традиционно увеличивается летом, и чаще всего злоумышленники обращают внимание на квартиры, расположенные на первых и последних этажах жилых домов, заявил агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. По его словам, также под угрозой квартиры с окнами, до которых проще добраться с лестницы или козырька подъезда.

Отпугнуть воров могут современные средства усиленной защиты, подчеркнул эксперт. Это, в частности, решетки, рольставни, сигнализации и прочие охранные системы. Воры вряд ли станут взламывать металлическую дверь, оборудованную двумя и более замками разного типа, отметил Един. Он также посоветовал россиянам устанавливать двойные двери, а собственникам квартир на первых этажах — закрывать окна решетками.

Кроме того, специалист рекомендовал поддерживать хорошие отношения с соседями — они могут присмотреть за квартирой в случае отъезда на долгий срок. «Попросите доставать из вашего почтового ящика почту, так как ее накопление дает положительный звоночек взломщикам о том, что хозяева отсутствуют», — пояснил адвокат.

Еще один способ отпугнуть квартирных воров — заключить договор с частным охранным предприятием, указал эксперт. Также он посоветовал установить в квартире кнопку экстренного вызова сотрудников Росгвардии (так называемую тревожную кнопку). Наконец, можно застраховать квартиру и ценное имущество в ней, подытожил юрист.

Ранее россиянам дали рекомендации по защите от грабителей. Предотвратить налет или выиграть время помогут хорошие дверные замки и «тревожная кнопка». При нападении нужно немедленно вызвать полицию, назвав причину вызова, адрес и свое имя. Жители первых этажей или частных домов должны попытаться покинуть помещение через окно или запасной вход.

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