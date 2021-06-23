Ценам на жилье в России спрогнозировали дальнейший рост

Рейтинговое агентство НКР спрогнозировало, что цены на жилье в России продолжат расти, несмотря на изменение параметров льготной ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости.

По прогнозам аналитиков, спрос в рамках льготных программ останется достаточно высоким, потому что больше половины кредитов и так выдаются на сумму меньше 3 миллионов рублей. Так как спрос будет превышать предложение жилья на рынке, рост цен на недвижимость продолжится до конца года, хотя в дальнейшем и будет сдержаннее. Кроме того, на это также повлияют инвестиционный спрос и устойчивое подорожание стройматериалов.

Изменение параметров льготной программы замедлит динамику сегмента во второй половине 2021 года, но не помешает рынку обновить прошлогодний рекорд. Ожидается, что в этом году сумма выданных ипотечных кредитов достигнет 4,6-4,8 триллиона рублей, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 4,4 триллиона рублей.

Ранее эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что стабилизации ситуации и окончания общего роста цен можно ожидать к августу текущего года. По его данным, четверть объектов на рынке недвижимости переоценены