В России предложили способ сделать жилье доступнее

Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в беседе с РИА Новости предложил способ сделать жилье в стране более доступным.

По мнению Сухова, главная проблема с доступностью жилья заключается не в недостатке количества льготных программ, а в недостаточных объемах строительства жилой недвижимости. Желающих приобрести жилье россиян много, спрос есть, однако их возможности ограничены высокими ценами, которые растут в том числе из-за дефицита на рынке недвижимости.

Поэтому, считает глава АКРА, для предотвращения колебаний спроса на рынке недвижимости необходимо поддерживать не только ипотеку, но и строительство арендного жилья для россиян, которые не могут сформировать первоначальный взнос на ипотеку.

Ранее аналитики экосистемы ВТБ «Метр квадратный» пришли к выводу, что в будущем выгодно приобрести квартиру в новостройке по льготной ипотеке можно будет в 24 регионах России. Специалисты спрогнозировали, какой спрос на льготную ипотеку может возникнуть после 1 июля 2021 года, и проанализировали по регионам средний размер кредита на жилье в новостройках. Средний чек не превысил три миллиона рублей в 24 субъектах.