Россиянкам в одном регионе пообещали квартиры за рождение тройни

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал жительницам региона квартиры в случае рождения у них троих и более детей одновременно. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дегтярев уточнил, что средства на эти цели будут выделены из краевого бюджета, соответствующее постановление было подписано днем ранее.

Также в пятницу, 18 июня, Михаил Дегтярев поздравил первую молодую маму, родившую в краевом перинатальном центре троих дочерей. Он вручил россиянке гарантийное письмо на покупку квартиры.

Ранее жительницы Уфы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой присоединить их город к российской столице. Свою позицию они аргументировали порядком, который глава навел в Москве.