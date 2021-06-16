Жительницы Уфы попросили Собянина присоединить их город к Москве

Жительницы Уфы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой присоединить их город к российской столице. Свою позицию они аргументировали порядком, который глава навел в Москве, сообщает издание «Подъем».

Активистка Алла Яковлева записала обращение на одной из улиц столицы. На видео женщина стоит с флагом Башкортостана на плечах, а в руке держит «башкирские дары» — тюбетейку и чак-чак. По словам жительницы Уфы, она хотела «изъявить свою просьбу, чтобы Сергей Семенович похлопотал об объединении города Уфы с городом Москвой».

Предложение о присоединении активистки аргументировали успешной деятельностью Собянина в качестве главы города. Женщины обратили внимание, что мэр «смог навести порядок со стройками, дорогами и прочими проблемами Москвы».

В ноябре 2020 года жители пермской деревни Косотуриха записали обращение к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать им дорогу. Они предложили присоединить проблемный участок к немецкой дорожной системе и построить там новую магистраль. Выбор Германии жители объяснили высоким качеством немецких дорог.