В российской деревне попросили Меркель уложить асфальт

Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области попросили канцлера Германии Ангелу Меркель уложить у них асфальт, сообщает «Сибирь.Реалии» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Селяне записали видео для Меркель, в котором рассказали, что до этого обращались в разные «чиновничьи конторы и в правительство России», но там их не услышали. Они отметили, что деревня не заасфальтирована, несмотря на то, что находится вблизи Омска, и добавили, что в распутье «приходится таскать детей на себе», а пенсионерам весной и осенью невозможно дойти до магазина.

Инициатором такого обращения стала депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова. Она подчеркнула, что обратиться к лидеру другого государства люди решились не из-за отсутствия патриотизма. «Наша родина — самая лучшая в мире, а наше правительство — самое никудышное», — считает она. Глава администрации сельского поселения Светлана Сердюк сообщила изданию, что видео не смотрела, а проект по укладке асфальта готов, и «все идет свои чередом». Согласно составленной два года назад жителям смете, на укладку дороги понадобится почти 43 миллиона рублей.

Обратиться к Меркель жители Верхнего Карбуша решили, потому что деревня была основана русскими немцами на рубеже XIX и XX веков. «Здесь очень много людей, у которых корни немецкие», — отметили жители в видеообращении. Свои слова они также продублировали текстом и отправили в офис федерального канцлера ФРГ на имя Меркель.