Дом
 
Последние новости
В суде по делу MH17 заслушали диалоги полевых командиров ДНР об охране «Бука»
Украина назвала условием пересмотра отношений с Россией выплату компенсаций
Глава РФС высказался о возможном бойкоте Евро сборной России
Детский макияж стал трендом в Китае из-за желания родителей прославиться
Названы самые популярные писатели среди россиян
«Большую семерку» уличили в ударе по европейской экономике
Признано существование пятого океана на Земле
Власти Франции обвинили двух автогигантов в обмане
Задержан блогер Дмитрий Ларин
Новости партнеров
Прослушать новость

В российской деревне попросили Меркель уложить асфальт

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Яндекс.Карты

Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области попросили канцлера Германии Ангелу Меркель уложить у них асфальт, сообщает «Сибирь.Реалии» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Селяне записали видео для Меркель, в котором рассказали, что до этого обращались в разные «чиновничьи конторы и в правительство России», но там их не услышали. Они отметили, что деревня не заасфальтирована, несмотря на то, что находится вблизи Омска, и добавили, что в распутье «приходится таскать детей на себе», а пенсионерам весной и осенью невозможно дойти до магазина.

Инициатором такого обращения стала депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова. Она подчеркнула, что обратиться к лидеру другого государства люди решились не из-за отсутствия патриотизма. «Наша родина — самая лучшая в мире, а наше правительство — самое никудышное», — считает она. Глава администрации сельского поселения Светлана Сердюк сообщила изданию, что видео не смотрела, а проект по укладке асфальта готов, и «все идет свои чередом». Согласно составленной два года назад жителям смете, на укладку дороги понадобится почти 43 миллиона рублей.

Обратиться к Меркель жители Верхнего Карбуша решили, потому что деревня была основана русскими немцами на рубеже XIX и XX веков. «Здесь очень много людей, у которых корни немецкие», — отметили жители в видеообращении. Свои слова они также продублировали текстом и отправили в офис федерального канцлера ФРГ на имя Меркель.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жители деревни под Омском просят о помощи Ангелу Меркель
Дети из российского села записали рэп о проблемах с водой
Жители российской деревни попросили Ангелу Меркель о ремонте дороги
Другие материалы рубрики
Дом00:0111 марта

Между нами тает лед

Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
16:34 3 июня

Гигантская воронка появилась за домом мексиканской семьи

15:37 3 июня

Назван возможный срок решения проблемы с въездом мигрантов

14:18 3 июня

В правительстве рассказали о десятках миллионов «квадратов» проблемного жилья

Дом00:02 3 марта

«У меня начались панические атаки»

История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
13:45 3 июня

В Татарстане к приезду Мишустина покрасили асфальт

13:33 3 июня

В Петербурге разыграют первый гектар в Арктике

13:03 3 июня

В правительстве рассказали о решенном вопросе с водой в Крыму

Дом00:0217 февраля

Уперлись в потолок

Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
12:18 3 июня

Ипотечные сделки в России переведут в онлайн

11:28 3 июня

Россиян предупредили о росте ставок аренды жилья

11:00 3 июня

Опровергнуто условие бесплатного подключения домов россиян к газу

Россия
«Люди рванули на улицы»
История российских бегунов, которые пережили развал СССР и лихие 90-е, но не сдались
«Страх не дает покоя».
Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
Все материалы
Мир
«Эти люди чужды и опасны».
Германия приняла миллионы мигрантов и беженцев. Как они меняют страну и немцев?
Уравнение безопасности.
Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США
«Для Москвы это стало сюрпризом».
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Все материалы
Бывший СССР
Кредиты, оружие, Шелковый путь.
Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
Триумф патриотизма.
На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?
Пекинская удавка.
Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем республика будет отдавать долги?
«Он невероятно умелый манипулятор».
Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?
Все материалы
Экономика
В бедных странах увидели угрозу для климата
Польша под давлением ЕС согласилась закрыть крупнейшую электростанцию
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Яндекс.Доставка «превратила» смартфон курьера в терминал
«Каждый третий кофе — из "Макдоналдс"»
Генеральный директор сети в России рассказал о предпочтениях россиян в еде
«Восток Ойл» станет крупнейшим материковым нефтегазовым проектом
Кирилл Каем«Возврата к прошлому нет»
Старший вице-президент по инновациям «Сколково» рассказал о поддержке бизнеса
Все материалы
Силовые структуры
Застреливший двух приставов в Сочи задержан
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
В Сочи хозяин дома застрелил двух судебных приставов
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве приговорили 23 участника ОПГ за хищение 50 миллионов рублей
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
Стрельба из такси по группе российских велосипедистов попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Хоккеисты сборной России«Это фантастическое позорище»
Сборная России по хоккею проиграла канадцам и вылетела с чемпионата мира
«Он разрушил свою жизнь».
Нападающего сборной СССР называли самым хитрым хоккеистом мира. Почему он умер в нищете?
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги».
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Все материалы
Культура
Певица Гречка совершила каминг-аут
«За обедом было очень много вина»
Как музыканты Pink Floyd создали новый звук и изменили мир музыки
Герой фильмов Marvel Локи оказался гендерфлюидом
RosaliaГлавная музыка месяца:
берлинские неформалы, украинская дива и дочь Уилла Смита
Шинейд О'Коннор заявила об уходе из музыки
Главные кинопремьеры лета:
«Черная вдова», «Отряд самоубийц», Pixar и Питер Джексон
Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотиков.
Дорогой спорткар, кинжал в сумке и шоу: как судили рэпера
Все материалы
Интернет и СМИ
Появилось видео допроса Хованского
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Госдума упростила силовикам слежку за некоторыми россиянами
Аноним помог найти ставшие причиной задержания Хованского песни
Блогер Хованский раскаялся после исполнения песни про теракт на Дубровке
«Я вас уничтожу»
 
Все материалы
Ценности
Моргенштерн приехал в суд на спорткаре за 15 миллионов рублей
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Морившая себя голодом» ради худобы тренер раскрыла секрет стройности без диет
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Угроза нашествия шершней-убийц нависла над британским островом
Загадочное существо забралось в лодку и напугало рыбака
Голландец Шульц перед судом, 1935 годСокровища бутлегера.
Самый богатый гангстер Нью-Йорка перед смертью закопал миллионы долларов. Их ищут до сих пор
Елизавета II решила помириться с принцем Гарри и пригласила его отобедать
Таинственная субстанция.
«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Монахиня украла у школы 800 тысяч долларов и потратила их на азартные игры
«За первый год мы поправились на 25 килограммов».
История россиянки, которая уехала в ОАЭ и вернулась на родину
Все материалы
У Lada Vesta неожиданно обнаружилась новая доступная комплектация
Unlim 500+: гонки суперкаров в Подмосковье
Что получится, если объединить дорогие автомобили, дождь и дрэг-стрип
Раскрыт дизайн электрического Mitsubishi Aitrek
В топ-13 популярных кроссоверов России сменился лидер
На какие модели россияне пересели в мае 2021 года
Opel обновила кроссовер Grandland
Удивительные автомобили Бразилии: вы о них не знали
Bianco, Farus и другие спорткары страны уличных банд и футбола
Geely Atlas Pro станет первым китайским автомобилем с «мягким» гибридом в России
Все материалы
Дом
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Морской бой.
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы