Дети из российского села записали рэп о проблемах с водой

Дети из села Позариха Свердловской области записали рэп о проблемах с водоснабжением. В ролике россияне пожаловались на отсутствие воды и попросили главу района решить вопрос. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

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Жители записали рэп на видео. Дети отметили, что вынуждены ходить в туалет на улицу, живя «в веке продвинутых технологий». В селе отключено горячее и холодное водоснабжение, из-за чего не работают детские сады. Авторы ролика также обратили внимание на прорыв трубы, которую приходится объезжать автомобилистам. В конце видео дети обратились к главе Каменского района Сергею Белоусову и задались вопросом: «Будет в Позарихе вода или нет?»

Белоусов прокомментировал публикацию видео, опровергнув заявления об отсутствии воды. «То, что они воду в ручье набирают и в туалет сходить не могут, — это вообще полный абсурд, такого нет. Холодная вода поступала все дни, было кратковременное понижение давления, но вода поступала. Горячую воду отключали на время ремонтных работ, сегодня ее подали», — пояснил глава. Он также предположил, что детей «призвали» записать рэп, а инициаторов подобной акции должны искать правоохранительные органы.

В марте 2021 года жители Ярославля записали для мэра Владимира Волкова несколько видеообращений с нецензурной бранью. Они обратили внимание на нечищеные от снега и льда улицы и остановки общественного транспорта. Горожане призвали власти решить проблему с состоянием дорог, а некоторые из них попросили главу оставить пост.