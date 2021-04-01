Весь российский город остался без воды

Несколько десятков тысяч жителей города Новотроицка Оренбургской области остались без горячего и холодного водоснабжения. Из-за масштабов аварии на территории муниципального образования ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.

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По данным областного управления МЧС, причиной отключения воды стало нарушение работы очистительного сооружения на улице Фрунзе, где была повреждена секционная задвижка. Под отключение фактически попал весь город — более трех тысяч многоквартирных домов, где проживают около 90 тысяч россиян, включая более 18 тысяч детей.

Вскоре на место происшествия выехали сотрудники коммунальной службы. В городе пообещали разработать график доставки воды в жилые кварталы, для этого привлекли десять машин. Ситуация находится под контролем властей. Последствия аварии планируют устранить в течение суток. 2 апреля 2021 года в городе отменят занятия в школах и детских садах.

В феврале 2021 года несколько сотен тысяч жителей Саратова, составляющих почти половину его населения, остались без холодной воды из-за аварии на сетях водоканала, где вышла из строя запорная арматура. Под отключение попали Заводской, Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский и Кировский районы. В итоге некоторые школы перевели на дистанционное обучение. Власти региона пообещали установить причины аварии.

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