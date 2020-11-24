Жителям российского поселка раздадут чипы для получения питьевой воды

Жителям поселка Шушенское Красноярского края установили новые колонки для набора питьевой воды. Оборудование будет работать с помощью электронного ключа — чипа, который россияне получат в водоканале. По словам местных жителей, технологию решили применить из-за долгов администрации поселка, сообщает Telegram-канал «Борус».

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Коммунальные службы разместили в поселке объявления и рассказали о новых колонках на улицах Букатого и Комсомольской. В обращении говорится, что горожане должны заключить с водоканалом договор, и те раздадут электронные ключи. Как сообщает издание «NGS24.RU», чип будет выводить на экран колонки приветствие абонента и считывать данные об оставшихся на его счету средствах. Журналисты также узнали, что за один куб воды придется заплатить 46 рублей.

О причинах появления новой технологии изданию рассказали в местном водоканале. Сотрудники отметили, что таким способом собираются бороться с большими расходами воды. «Мы заказывали эти колонки, они антивандальные, чтобы исключить кражу воды. Мы пошли на этот шаг, потому что несли большие убытки из-за несанкционированного набора воды в больших объемах. Бывало, что у нас фуры мыли из этих колонок, представляете?», — пояснили в водоканале.

В октябре 2020 года платная колонка для забора воды возмутила жителей Кировского района Казани. Они не оценили изобретение и назвали его «роботом». Колонка должна была работать от банковской карты, с которой списывалась оплата. В местной администрации отметили, что таким образом хотели контролировать соблюдение норматива и решить проблему с «халявщиками». Однако не все горожане оценили идею. Некоторые назвали ее нелогичной, так как платную колонку поставили рядом со старой, где жители набирали воду бесплатно.

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