Российская ведущая перекрыла трубу из-за аварии и оставила соседей без воды

Российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова перекрыла из-за аварии трубу на своем участке в подмосковном Крекшино и оставила без воды 50 семей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, Довлатова купила недвижимость у певицы Валерии, которая жила здесь с мужем. «До Валерии проживал родоначальник, который с момента основания этого поселка, они все делали», — рассказал один из пострадавших. Дом находится рядом с водонапорной башней, откуда вода поступает во все дома на 2-й Железнодорожной улице.

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Довлатова перекрыла аварийную трубу, из-за чего люди лишились воды. «На контакт не идет, приезжали представители водоканала, они составили акт, что доступа нет на ее участок, хотя она была дома», — пожаловались соседи.

Ведущая возразила, ответив, что предпринимала меры, но безрезультатно. «50 лет железной трубе, 35 лет она ни у кого не на балансе, ее нельзя было оставлять. Ну, и в конечном итоге мы приняли решение, что мы ее просто заглушим. Мосводоканал ничего не делал, я приезжала в администрацию, они тоже звонили Мосводоканалу, напоминали о том, что что-то надо делать. Месяц прошел, Мосводоканал ничего не сделал, мы закрыли эту трубу», — прокомментировала Довлатова.

Жители Крекшино в настоящее время пытаются разобраться с проблемой.

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