Ведущий «Модного приговора» показал свою виллу

Российский историк моды и ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев показал, как продвигается реставрация его дома в Зеленоградске (Калининградская область). Ведущий купил здесь квартиру в 2009 году, а поскольку все здание находилось в плачевном состоянии, то решил восстановить виллу Вильдфриде целиком. Об этом пишет «Клопс».
Дом выполнен в югендстиле (рижский модерн). «Чудом сохранились оригинальные двери, полы и даже желтая кафельная печь, и это позволило мне восстановить облик курортной квартиры на Балтийском море в эпоху Серебряного века», — рассказал изданию Васильев.
Для интерьера историк моды раздобыл множество антикварных предметов из местных лавок. По его задумке, в дальнейшем это место превратится в достопримечательность. К вилле уже водят экскурсии. «В моей коллекции больше 2500 портретов — это отдельный музей. В зеленоградской квартире размещены работы французских и немецких художников, люди на них не имеют отношения к родне. Есть и портреты предков», — похвастался ведущий.
«Это действительно прекрасное место для лечения, здесь можно совершать замечательные прогулки по Куршской косе, которая объявлена заповедником — в лесу резвятся дикие кабанчики, на пляж приплывают тюлени, вокруг них вьются стаи чаек. К тому же Зеленоградск и соседний Светлогорск (в прошлом Раушен) совсем не были тронуты бомбардировками, поэтому здесь сохранились все здания довоенной постройки. Это удивительно, потому что даже в самой Германии осталось мало домов, уцелевших во время войны», — отметил Васильев.